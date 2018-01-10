Bir istismarcının profili…

EFE SÖNMEZ

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Antalya’da iki kız çocuğunu istismar edince tutuklanan 30 yaşındaki Mehmet Elibol’un daha önce en az 14 kız çocuğunu istismar etmekten suç bulunarak 48 yıl beş ay hüküm giydiği ancak iki yıl tutuklu kaldıktan sonra salıverildiği ortaya çıktı.

Elibol, Kepez ilçesinde 8 Ocak’ta ekmek almaya giden sekiz yaşındaki bir kız çocuğunu sokak ortasında öperek istismar etti. Bu sırada çocuğu zor kullanarak yanında tutan Elibol, daha sonra çevresinde kimsenin olup olmadığına bakarak uzaklaştı.

Kızın ailesinin şikayeti üzerine kısa sürede yakalan adam, emniyette suçunu inkar etti ancak gerek fotoğraflar gerekse güvenlik kamerası görüntüleri Elibol’un istismarını şüpheye yer bırakmayacak ölçüde kanıtladı. Elibol dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstismar ederken istismardan aranıyordu!

Elibol, sekiz yaşındaki kızı istismar ettiği dakikalarda, geçen yılın aralık ayında 13 yaşındaki başka bir kızı da istismar ettiği gerekçesiyle aranıyordu. Öyle ki poliste yine cinsel saldırı suçlarından yedi kaydı vardı.

Elibol, başka bir istismar suçundan tutukluyken, iki çocuğu istismar etmesinden aylar önce, Temmuz 2017’de cezaevinden salıverilmiş.

İki kez hüküm giymiş

Elibol’un bugüne dek iki kez cinsel istismar suçundan hüküm giydiği de ortaya çıktı.

İlki 2008’e tarihleniyor. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi, Elibol’u istismardan suçlu bularak üç yıl dokuz ay hapse mahkum etmiş.

Elibol, 2015’te de hüküm giymiş. Haberlere göre Elibol, hepsi aynı okulda ortaokul öğrencisi olmak üzere 13 kız çocuğunu istismar etmekten suçlu bulunarak her çocuk için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 45 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yine Elibol’un hüküm kurulurken hapiste olmadığı ve tutuksuz yargılandığı anlaşılıyor çünkü o dönem yayınlanan haberlerde adamın hapis cezasını duyunca Antalya’da Burdur’a yürüyerek dört günde gittiği, akrabalarının yanında hayvan otlatırken yakalandığı belirtiliyor.

Elibol, şimdiki gibi yıllar önce de suçunu kabul etmemiş.

Hüküm var kendisi yok!

Arşivdeki haberlere göre en az 14 kız çocuğunu istismar etmekten 50 yıla yakın hapis cezası alan Elibol, iki yıllık tutukluluğun ardından Temmuz 2017’de salıverildi. Elibol, cezaevinden çıktıktan sonra Kepez’de iki kız çocuğunu istismar etti ve yeniden tutuklandı.

Hep aynı ‘taktik’

Elibol’un kız çocuklarını sistematik olarak istismar ederken uyguladığı iki ‘taktik’ göze çarpıyor.

İlk olarak, Elibol kız çocuklarını adres sorma bahanesiyle yanına çağırıyor. Üç yıl önce adamın istismarını anlatan kız çocuğu, Çocuk İzleme Merkezi’ndeki ifadesinde Elibol’un arkadaşlarıyla oynarken yanlarına bisikletiyle geldiğini söyledi.

Kız çocuğu, Elibol’un kendisine önce “Sütçüler yolu ne tarafta” diye sorduğunu, ardından da “Korkma ben sana zarar vermem, gel seni öpeyim” diyerek zorla kolundan tutarak öpüp istismar ettiğini anlattı.

Elibol, geçen günlerde sekiz yaşındaki kız çocuğuna da bisikletiyle yaklaşmıştı. Adam çocuğu yanına çağırmış, yine kolundan zorla tutarak öpüp istismar etmişti. Olaya tanık olan bir kadın, adamın çocuğu adres sorma bahanesiyle yanına çağırdığını da gazetecilere anlattı.

Hakkında iki kez hüküm kurulan ve 50 yıla yakın hapis cezası alan adamın neden cezaevinde olmadığı da akıllarda soru işareti yarattı.