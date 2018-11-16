Bir ilk: Üniversitede ‘kahve dersi’

İstanbul Okan Üniversitesi Türkiye’nin ilk tam zamanlı Kahve Bilimi ve Uygulamaları Dersi’ni müfredatına ekledi.

14 haftalık teorik ve uygulamalı derste öğrencilere kahveyle ilgili bilinmesi gereken her şey anlatılacak.

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Ders, Gastronomi yazarı, kahve eğitmeni ve danışmanı Cenk Girginol tarafından haftada üç saat. Derslere uzman isimler de misafir olacak.

Uluslararası Kahve Örgütü’ne göre (ICO) 1991’de küresel kahve tüketimi 60 kiloluk 90 milyon çuval kadardı. Bu yıl ise 160 milyon çuvalı geçecek. Her gün, dünya genelinde 2 milyar fincan kahve içildiği tahmin ediliyor.

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Girginol tarafından verilen bilgiye göre bu oran Türkiye’de kişi başı yıllık 550 gram. Finlandiya 12 kilo, İtalya 7-8 kilo ve Almanya’da 6-8 kilo.