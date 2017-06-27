Bir ilk: Mahkeme, Hollanda’yı Srebrenitsa katliamında kısmen sorumlu buldu

Hollanda’da temyiz mahkemesi, Hollanda’yı 1995 yılında Bosna’da yaşanan Srebrenitsa katliamında 300 Bosnalı sivili koruyamaması sebebiyle kısmen sorumlu buldu.

2014 yılında mahkemenin verdiği kararda, 300 sivil Boşnak erkeğin Hollanda tarafından korunan bir Birleşmiş Milletler (BM) kampından çıkarılması ve Sırp silahlı kuvvetlerince öldürülmesi sebebiyle Hollanda kısmen suçlu bulunmuştu.

2014’te verilen kararı onaylayan mahkeme kararında, Müslümanların kamptan çıkarılması halinde Sırp kuvvetlerin onları öldüreceğinin bilinmesi gerektiği söylenmişti.

Dahli olmasına karşın ABD’nin muaf tutulduğu dava, bir ülkeyi BM Barış Gücü olduğu dönemdeki bir faaliyetinden dolayı mahkum etmesi sebebiyle bir ilk oldu.

Erdoğan Hollanda’yı suçlamıştı

Mart ayında Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan ve Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşen kriz esnasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,“Biz Hollanda’yı ve Hollandalılar Srebrenitsa katliamından tanırız” demişti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerini ‘iğrenç yalan’ diye nitelemişti.

Ne olmuştu?

Bosna savaşı sırasında BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve Hollanda askerlerinin (Dutchbat) koruması altındaki Srebrenitsa’ya yönelik Sırp saldırısı 6 Temmuz 1995 tarihinde başlamıştı.

Saldırıların başlamasını ardından Dutchbat komutanı Ton Karremans, defalarca BM’den hava desteği talep etmiş, ancak bu talep her seferinde geri çevrilmiş ve Hollanda askerleri, 11 Temmuz 1995’te bölgenin kontrolünü Sırplara teslim etmişti.

Sırp güçleri, Bosna Savaşı’nın patlak vermesinin ardından BM tarafından güvenli bölge ilan edilen Srebrenitsa’daki 35 binden fazla kadın, çocuk ve yaşlıyı zorla tahliye etmiş, 15 yaşının üzerindeki yaklaşık 8 bin erkekse öldürülmüştü.