Bir ilk: HIV taşıyıcısı donörün böbreği HIV pozitif hastaya nakledildi

ABD’nin Baltimore kentindeki Johns Hopkins Üniversitesi’nde görevli doktorlar bir ilki gerçekleştirerek HIV taşıyıcısı bir donörün böbreğini bir diğer HIV pozitif hastaya nakletti.

Fotoğraf: Johns Hopkins

USA Today’deki habere göre HIV’li kan nakli yapıldığı için virüsü taşıyarak büyüyen 35 yaşındaki maraton koşucusu Nina Martinez’in (üstte) böbreği, adının açıklanmasını istemeyen HIV pozitif böbrek hastasına nakledildi.

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HIV pozitif bir arkadaşının böbrek nakli ihtiyacı olduğunda donör olduğunu, ancak arkadaşının öldüğünü anlatan Martinez, “Organ bağışlama fikrinden vazgeçmedim ve başka bir hastaya donör olmayı kabul ettim. Birinin hayatını kurtarmak inanılmaz bir şey” dedi.

Ameliyatı yapan ekipteki Dr. Dorry Segev, ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, 2013’ten önce HIV taşıyıcısı olanların organ bağışlamasının yasak olduğunu anımsattı. Kendisinin başını çektiği araştırmalar sayesinde HIV taşıyıcısı iki kişi arasında organ bağışı yapılabildiğini belirten Segev şunları söyledi:“Bugün sadece organ nakli açısından kutlanacak bir gün değil. Aynı zamanda HIV’lilerin tedavisinin geldiği nokta açısından da kutlanacak bir gün. 30 yıl önce bu hastalığa yakalanmak ölüm emrinin verilmesi gibi algılanıyordu. Bugün ise HIV taşıyıcısı biri başka birinin hayatını kurtarabiliyor.”

Ameliyat öncesinde 40 bin HIV taşıyıcısının verilerinin incelendiğini aktaran Segev, “Yeni HIV ilaçlarının böbrekler açısından daha güvenli olduğunu saptadık. Biz böyle bir nakil yaptıysak dünyanın her yerindeki doktorlar yapabilir” dedi.

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Martinez’in salı günü taburcu edildiği, nakil yapılan hastanın da bir hafta içinde taburcu edileceği açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 verilerine göre dünyada 37 milyon HIV/AIDS’li yaşıyor.