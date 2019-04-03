Bir ilk: Chicago’ya siyah, eşcinsel ve kadın belediye başkanı

ABD’nin Chicago kentinde Lori Lightfoot ilk siyah, kadın ve eşcinsel belediye başkanı olarak tarihe geçti.

Fotoğraf: Reuters

Eski savcı Lightfoot, 13 rakibini geride bırakarak yüzde 74 oyla seçildi. Seçim zaferini kutlamak için gelen kalabalığa sahneye eşi ve evlatlık kızıyla çıkarak seslenen Lightfoot, “Bizi izleyen küçük kız ve erkek çocukları var. Onlar bugün bir şeylerin başlangıcına, değişik bir şeylerin başlangıcına tanık oluyorlar” dedi.

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Daha önce siyasi deneyimi olmayan 56 yaşındaki Lightfoot, seçim kampanyasında yolsuzlukla mücadele ve dar gelirli ailelere yardıma odaklandı. Lightfoot, ayrıca, suç oranının yüksek olduğu kentte bu konuya özellikle de silah satışının denetimine öncelik vereceğini taahhüt etti.

ABD’de, Atlanta, New Orleans ve San Francisco gibi kentlerde de yerel yönetim siyah kadınlara emanet.