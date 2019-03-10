Bir hazin ilan: Uzel Makine’nin 150 yıllık fabrikası iflas masasından satışa çıktı

Bir zamanlar Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak gösterilen traktör üreticisi Uzel Makine’nin malları iflas dairesinden açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

150 yıllık tesis, 82 yıllık traktör fabrikası

Uzel Makine’nin Rami’deki fabrikası. Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Rami semtinde E-5 ve TEM bağlantı yoluna cepheli dev arazide 93 dönüm arazide traktör fabrikası bulunan Uzel Makine, yedi yıl önce iflas etmişti.

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Firmanın bina ve arazisinin satışına ilişkin yapılan ihalede alıcı çıkmayınca satış fiyatı da düşen Uzel’in tesisleri 150 yıl önce fayton üretim atölyesi olarak kurulmuştu. 1937’de, yani 82 yıl önce makine ve traktör fabrikası olarak faaliyete geçen Uzel’in taşınmazlarının satış değerine İstanbul 1’inci İflas Dairesi, açık artırma ilanında makine ve taşınmazlara 446 milyon 139 bin 553 lira tahmini değer biçti.

Birinci satış günü 15 Nisan 2019 günü saat 14:00-14:10 arası, ikinci satış günü ise 15 Mayıs 2019 saat 14:00-14:10 olarak belirlendi. Satış yeri ise İstanbul Adalet Sarayı 1’inci İflas Müdürlüğü B Blok 2’nci Kat Şişli İstanbul adresi gösterildi.