Bir haftalık bilanço: Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 151 gözaltı

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İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 151 kişinin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık, 17-24 Temmuz tarihlerindeki operasyonların bilançosunu yayınladı.

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Buna göre belirtilen tarihlerde 2 bin 697 sosyal medya hesabı incelendi, bunlardan 1199’unun kimliği tespit edildi. Kimliği tespit edilenlerden 151’i de gözaltına alındı.

Bakanlık, gözaltına alınanların daha sonra tutuklanıp tutuklanmadığına dair bilgi vermedi.

İncelenen ve işlem yapılan hesapların ‘FETÖ’/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yaptığı, örgütleri övdüğü, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan ettiği, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunduğu, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast ettiği ve nefret söylemleri içerdiği’ belirtildi.

Yine son bir haftada 1098 kişi kişi terör şüphesiyle gözaltına alındı.