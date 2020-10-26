Bir haftalık bilanço: 686 karantina kaçağı, 39 bin 987 uyarı cezası

İçişleri Bakanlığı, 19-25 Ekim’de, 81 ilde yapılan Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde saptanan ihlal ve verilen cezaları açıkladı.

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Bakanlık, 18 Ekim’de, bir hafta süreyle yedi farklı alanda denetim yapılacaığını duyuran ‘corona virüsü salgını’ konulu ek genelgeyi valiliklere yollamıştı.

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Denetimlere 184 bin 267 personelin katıldığı denetimlere ilişkin açıklamada öne çıkan veriler şöyle:

*686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi.

*103 işletme / iş yeri ile 125 araç faaliyetten men edildi.

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*Tedbirlere uymadığı tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında 372 suç duyurusunda bulunuldu.

*Kuralları ihlal eden iş yeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları ve tesislere 39 bin 987 uyarı cezası verildi.

Denetlenen yer ve kurumlar şöyle sıralandı:

66 bin 359 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 37 bin 727 şehir içi toplu ulaşım aracı, 14 bin 985 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 12 bin 337 okul servisi, 17 bin 713 ticari taksi, 17 bin 691 personel servisi, 27 bin 297 fabrika/işletme, 431 AVM, 32 bin 656 cami/mescit, 5 bin 810 halı saha/spor tesisi, 14 bin 544 park, bahçe, piknik alanı, pazar yeri ve sahil bandı, 28 bin 296 işyeri, 38 bin 209 berber/kuaför/güzellik merkezi, 7 bin 169 internet kafe/salon ve elektronik oyun yeri, 3 bin 974 düğün/nikah salonu ve 431 lunapark/tematik park.