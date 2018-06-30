Bir haftadır sorgulanan sekiz yaşındaki Eylül’ün katil zanlısı konuşmuyor

Ankara’nın Polatlı ilçesinde sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara’yı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit’in, tüm deliller aleyhine olmasına karşın konuşmamakta direndiği belirtildi.

Eylül, Polatlı ilçesinde bir hafta önce kaybolmuştu. Bölgede geniş bir alanda arama yapılmış ancak çocuk bulunamamıştı.

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Jandarmanın gözaltına aldığı Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit’in aracının yıkandığı belirlenmiş, arka koltuktaki kan örneğiyle aileninki uyuşmuştu.

Eylül’ü arama çalışmalarına da katılan Koçyiğit gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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Bir vatandaş jandarmayı arayarak tutuklanan Koçyiğit’i Yüzükbaşı Yolu mevkiinde arabasıyla birlikte gördüğünü söylemiş, bunun üzerine ekipler, mahalleye 2 kilometre mesafedeki bölgede ceset arama köpeği çalışma başlatmıştı. Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir elektrik direğinin dibi kazılmış, Eylül’ün cesedine ulaşılmıştı.

Elektrik tellerinin bulunmadığı direği Koçyiğit’in diktiği belirlendi.

Yedi gündür sorgulanıyor

Koçyiğit, tutuklu bulunduğu cezaevinde özel ekiplerce sorgulanırken, tüm soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi. Yedi gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Koçyiğit’in yanısıra annesi H.K. ve sevgilisi de gözaltında.

Yağlıkara ailesini ise yakınları ve mahalle sakinleri yalnız bırakmadı. Baba İbrahim Yağlıkara evlerinin önünde oluşturulan çadırda taziyeleri kabul edilirken, cenazenin bugün ikindi namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.