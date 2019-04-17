Bir haftadır haber alınamayan el Beşir cezaevine kondu

Askerin yönetime el koyduğu Sudan’ın tutuklanan eski devlet başkanı Ömer el Beşir dün akşam güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğu bir cezaevine konuldu. Açıklama geçen perşembe günü tutuklandığından beri nerede olduğu bilinmeyen el Beşir’in iki akrabasından geldi.

Fotoğraf: Reuters

El Beşir’in ailesine mensup iki kişi, Sudan’ın eski liderinin başkent Hartum’daki Kobar Cezaevi’ne konulana kadar yoğun güvenlik önlemleri altında devlet başkanlığı sarayında tutulduğunu söyledi.

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Sudan’da geçen aralık ayından beri hayat pahalılığı nedeniyle hükümete yönelik devam eden protestolar önceki hafta sonu şiddetlenmiş, başkent Hartum’daki ordu karargahına yürüyen göstericiler ordunun duruma müdahale etmesini istemişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Darfur’da soykırım yaptığı gerekçesiyle el Beşir hakkında tutuklama kararı almıştı.

El Beşir’i devirdikten sonra ülkeyi iki yıl yönetip seçime götüreceğini açıklayan geçici askeri konseyin başkanı ve savunma bakanı Avad bin Avf’ın darbe liderliği bir gün sürmüş yerine Orgeneral Abdülfettah el-Burhan geçmişti.

Derhal sivil yönetime geçilmesini isteyen göstericiler oturma eylemini sürdürüyor.