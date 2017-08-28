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Bir haftada altı kişiye sosyal medya gözaltısı

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Son bir haftada altı kişi sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlık, 21-28 Ağustos tarihlerindeki terör operasyonlarının bilançosunu duyurdu.

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Buna göre son bir haftada 679 sosyal medya hesabı incelendi, 242 kişinin kimliği tespit edildi.

Kimliği tespit edilenlerden altısı gözaltına alındı.

Bakanlık, gözaltına alınanların daha sonra tutuklanıp tutuklanmadığına dair bilgi vermedi.

Bakanlığın açıklamasında, hesapların ‘terör örgütü propagandası yaptığı, örgütleri övdüğü, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan ettiği, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunduğu, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast ettiği ve nefret söylemleri içerdiği’ belirtildi.

Öte yandan yine son bir haftada 585 kişi terör suçlamasıyla gözaltına alındı.

Günde ortalama yedi kişi sosyal medya paylaşımlarından gözaltına alınıyor


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