Bir haftada altı kişiye sosyal medya gözaltısı

Son bir haftada altı kişi sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bakanlık, 21-28 Ağustos tarihlerindeki terör operasyonlarının bilançosunu duyurdu.

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Buna göre son bir haftada 679 sosyal medya hesabı incelendi, 242 kişinin kimliği tespit edildi.

Kimliği tespit edilenlerden altısı gözaltına alındı.

Bakanlık, gözaltına alınanların daha sonra tutuklanıp tutuklanmadığına dair bilgi vermedi.

Bakanlığın açıklamasında, hesapların ‘terör örgütü propagandası yaptığı, örgütleri övdüğü, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan ettiği, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunduğu, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast ettiği ve nefret söylemleri içerdiği’ belirtildi.

Öte yandan yine son bir haftada 585 kişi terör suçlamasıyla gözaltına alındı.