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Yaramazlara biraz batar!

Bir haftada aktif hasta sayısında 10 binlik artış: Ağır hastalarda ölüm oranı yüzde 3.27

Türkiye’de son bir haftada aktif hasta sayısı 10 binden fazla yükseldi.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugüne kadar 446 bin 822 Covid-19 hastası kayda geçerken, 12 bin 358 kişi hayatını kaybetti.

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AA’nın derlemesine göre, 15 Kasım’da 49 bin 108 aktif hasta bulunuyordu. Toplam hasta sayısına oranı ise yüzde 11.85’ti.

Ancak 21 Kasım’a gelindiğinde aktif hasta sayısı 57 bin 761’e kadar yükseldi. Toplam hasta sayısına oranı da yüzde 13.1’i buldu.

Bugün ise 6 bin 17 yeni hasta kayda geçerken, 139 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 812 kişi de iyileşti.

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