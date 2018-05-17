Bir haftada 500 subaya FETÖ gözaltısı: 101 yakalama kararı daha

Ankara başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki ‘FETÖ yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında biri general beşi albay olmak üzere 101 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Son bir haftada gözaltı kararı alınan asker sayısı 500’e yaklaştı.

TSK’daki FETÖ yapılanmasına yönelik son bir haftadaki dördüncü büyük operasyon Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda bu sabah başladı.

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Geçen hafta Kara Kuvvetleri’ne yönelik iki operasyonda 236’sı aktif görevde 372 subay, Deniz Kuvvetleri’nde de 31’i aktif görevde 34 subay hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabahki operasyon Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin ‘FETÖ’nün mahrem imamları’yla ankesörlü ve büfe telefonları ile irtibat kurduğunun tespit edilmesi üzerine başlatıldı.

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Gözaltı işlemleri 22 ilde yapıldı. Gözaltı talimatı verilen 101 kişiden biri tuğgeneral, beşi albay, ikisi yarbay, dördü binbaşı, 25’i yüzbaşı ve 54’ü üsteğmen. 10 kişinin ise asker olup olmadığı öğrenilemedi.

Böylece son bir haftada gözaltı kararı verilen muvazzaf ya da görevden uzaklaştırılmış subay sayısı 497’ye yükseldi.