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Yaramazlara biraz batar!

Bir haftada 20 at öldürülen Kentucky’de öldüren kişiyi ihbar edene 20 bin dolar ödül verilecek

ABD’nin Kentucky eyaletinde 16 Aralık’tan beri 20 at vurularak öldürüldü. Polis, atları öldüren kişiyi arıyor. Özellikle sürü halinde yaşayan hayvanları kurtarmayı amaçlayan Dumas Rescue adlı kuruluş, atları öldüren kişiyi ihbar edene 20 bin dolar (118 bin 926 lira) ödül verileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Dumas Rescue’dan yapılan açıklamada, öldürülen atların bazılarının hamile olduğu birinin bir yaşında olduğu belirtilerek, “Eyaletin doğusunda 35 at sürü halide dolaşıyordu ancak çok geniş bir alanda gezdikleri için hayatta kalanları bulmakta güçlük çekiyoruz” dendi.

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Polis açıklamasında ise atları öldüren kişiye hayvanlara işkence suçundan hapis cezası verileceği vurgulanarak, “Çok insafsızca davranılmış. Ölü bir atın ağzında çim ve ot vardı. Yemek yerken vurulmuş. Bizim şahit olduğumuz, hayvanlara yönelik en büyük vahşet” ifadeleri kullanıldı.

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