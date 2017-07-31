Bir haftada 168 kişiye sosyal medya gözaltısı

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İçişleri Bakanlığı, geçen hafta 168 kişinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık, 24-31 Temmuz tarihlerindeki operasyonların bilançosunu duyurdu.

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Buna göre son bir haftada 2 bin 619 sosyal medya hesabı incelendi, bunlardan 1403’ünün kimliğin belirlendi. Kimliği belirlenen kişilerden 168’i gözaltına alındı.

Bakanlık, gözaltına alınanların daha sonra tutuklanıp tutuklanmadığına dair bilgi vermedi.

İncelenen ve işlem yapılan hesapların ‘FETÖ’/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yaptığı, örgütleri övdüğü, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan ettiği, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunduğu, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast ettiği ve nefret söylemleri içerdiği’ belirtildi.

Son bir haftada 921 kişi de terör suçlamasıyla gözaltına alındı.