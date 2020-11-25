Bir hafta içinde eşi, kayınvalidesi ve görümcesi Covid-19’a yenik düşen yedi aylık hamile kadın bebeğini kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde, yaşayan Buket Karabulut (32), bir hafta içinde eşi, kayınvalidesi ve görümcesini corona virüsü nedeniyle kaybetti. Yedi aylık hamile Karabulut’un bebeği karnında öldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Karabulut’un eşi Murat Karabulut (37), rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Karabulut’un annesi Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut’a da test yapıldı. Testleri pozitif çıkan anne-kız da hastaneye kaldırıldı.

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Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Murat Karabulut, sekiz gün önce hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi gören anne Fadime Karabulut oğlundan iki gün sonra, Sivaslılar Derneği’nde yönetici olan Selda Karabulut ise dün aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı yan yana toprağa verildi.

Üst üste üç acı yaşayan Buket Karabulut ise fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Karabulut’un bebeğini kaybettiği belirlendi. Erkek olduğu bildirilen bebek sezaryenle alındı ve Tarsus Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.

İki çocuk annesi Karabulut’un bebeğini kaybetmesine stres ve üztüntünün neden olduğu belirtildi.