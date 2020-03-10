Bir günlük bebeğini öldürüp çöpe atan anne gözaltına alındı

Adıyaman’da, bir günlük bebeğini ağzını bezle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdükten sonra çöpe attığını itiraf eden F.U., gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Bahçecik Mahallesi’nde oturan, eşi cezaevinde olan iki çocuk annesi F.U., ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı. Pazar günü sancıları tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden F.U., burada bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U.. bebeği poşete koyup çöpe attı.

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F.U., pazartesi günü topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağırıldı. Hastaneye gitmeyince polise haber verildi. Bu sabah F.U.’nun evine giden polis bebeği bulamayınca F.U.’nun ifadesini aldı. F.U., ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp çöpe attığını itiraf etti.