Bir günlük bebeğini öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Adıyaman’da bir günlük bebeği boğarak öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Fotoğraf: DHA

Eşi cezaevinde bulunan iki çocuk annesi Fatma U., ilişki yaşadığı birinden hamile kalmasının ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kız bebek doğurmuştu. Fatma U., doğumdan sonra döndüğü evinde bebeğin ağzını bezle kapatarak öldürüp çöpe atmış, ardından tutuklanmıştı.

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Adıyaman başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, aynı kentin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianameye göre, Fatma U. doğumun ardından topuk kanı alınması için kendisini çağıran aile hekimine bebeğinin öldüğünü söyledi. Bunun üzerine kadından ölüm raporunu getirmesi istendi.

İddianamede, doğum raporunu götürmeyen kadının çelişkili ifadeleri üzerine aile hekiminin durumu polise bildirdiği, soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelendiği, doğum sonrası Fatma U.’nun evine gittiği, aynı gün adresine yakın bölgedeki çöp konteynerine elindeki çöp poşetini atıp bir süre beklediği belirtildi.

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İddianamede, gözaltına alınmasının ardından suçunu itiraf eden Fatma U.’nun, sinirsel rahatsızlığı bulunduğunu ve kriz geçirdiğini bu sırada da bebeğini öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği kaydedildi.