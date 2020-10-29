Bir günde üç doktor Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TBB), bugün üç doktorun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
İstanbul’da Medicalpark Bahçelievler Hastanesi’nin başhekim yardımcısı doktor Engin Türkmen, 50 yaşındaydı. Dahiliye uzmanı doktor, bir süredir yoğun bakımdaydı.
Hayatını kaybeden bir diğer doktor ise Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çalışan doktor Hasan Tepeçınar’dı.
Eskişehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde diş hekimi olarak çalışan Burhan Yürütücü de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ekim itibariyle 107 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 40 binden fazla çalışanın da virüse yakalandığını açıklamıştı.