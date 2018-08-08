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Yaramazlara biraz batar!

Bir günde iki kentte iki iş cinayeti

 

İzmir ve Bartın’da toplam iki işçi iş cinayetinde hayatını kaybederken, Denizli’de bir işçi ağır yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

İzmir’in Torbalı ilçesindeki Muratbey mahallesinde taşeron işçi Mehmet Gündüzeli, tek katlı otopark inşaatında bugün saat 08.30 sıralarında merdivendeki beton kalıplarını sökmeye başladı.

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Çalışma sırasında 20 basamaklı merdiven bir anda çöktü. Gündüzeli, tonlarca betonunun altında kaldı. Olay yerine giden ekipler, işçiyi betonun altından çıkardı.

Mehmet Gündüzeli

Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gündüzeli burada hayatını kaybetti.

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Bartın’da Muratbey köyündeki fabrikada çalışan 58 yaşındaki Mehmet Özel, beton parke makinesine düşüp sıkışınca hayatını kaybetti.

Denizli’nin Sarayköy ilçesindeki cami inşaatında da minareden 6 metre aşağıdaki demirlerin üzerine düşen 54 yaşındaki Hazım Ünlüer ağır yaralandı.

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