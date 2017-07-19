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Bir günde dört kişiye ‘Hero’ gözaltısı

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Yurt çapında bir günde dört kişi ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişört giydikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bir sanık, duruşmaya bu şekilde gelmişti. (Fotoğraf: Reuters)

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

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Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen kişiler gözaltına alınmıştı.

Bir günde dört gözaltı

Gözaltılar sürüyor.

Eskişehir’de G.A. (19) ve M.B. (24), ‘Hero’ yazılı tişörtleriyle 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı alana geldi. Şüpheliler, terörle mücadele şube ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Aydın’da 25 yaşındaki M.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli’nin, aynı tişörtü giyen ‘FETÖ’ sanığından haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Elazığ’da da bir kişi gözaltına alınırken, valilik şu duyuruyu yaptı: “Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 19 Temmuz 2017 günü ilimiz Aksaray Mahallesi’nde üzerinde ‘HERO’ yazılı tişört ile gezen şahıs yakalanmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır.”

Öte yandan, geçen günlerde Bilecik’te bu tişörtü giydiği için gözaltına alınan üniversiteli, polis sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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