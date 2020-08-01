Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bir günde 996 yeni vaka: 19 can kaybı var, 981 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 996 kişide corona virüsü tespit edildi, 19 kişi hayatını kaybetti, 981 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 231 bin 869’a ulaştı. Toplam can kaybı 5 bin 710’u bulurken, iyileşenlerin sayısı 215 bin 516’ya çıktı.

Reklam

Toplam test sayısı, 44 bin 846 artışla 4 milyon 845 bin 669 oldu. Ağır hasta sayısı 586 olarak kayda geçerken, toplam hastaların yüzde 8.7’si zatürre.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.”

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...