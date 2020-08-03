Bir günde 995 yeni vaka: 19 can kaybı var, 1003 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 995 kişide corona virüsü tespit edildi, 19 kişi hayatını kaybetti, 1003 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 233 bin 851’e ulaştı. Toplam can kaybı 5 bin 747’yi bulurken, iyileşenlerin sayısı 217 bin 497’ye çıktı.

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Toplam test sayısı, 41 bin 301 artışla 4 milyon 927 bin 217 oldu. Ağır hasta sayısı 580 olarak kayda geçerken, toplam hastaların yüzde 8.4’ü zatürre.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var. http://covid19.saglik.gov.tr“