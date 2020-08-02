Bir günde 987 yeni vaka: 18 can kaybı var, 978 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 987 kişide corona virüsü tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti, 978 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 232 bin 856’ya ulaştı. Toplam can kaybı 5 bin 728’i bulurken, iyileşenlerin sayısı 216 bin 494’e çıktı.

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Toplam test sayısı, 40 bin 247 artışla 4 milyon 885 bin 916 oldu. Ağır hasta sayısı 582 olarak kayda geçerken, toplam hastaların yüzde 8.5’i zatürre.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici..”