Bir günde 967 vaka, 15 can kaybı: 982 kişi de iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 967 kişiye corona virüsü tanısı kondu, 15 kişi hayatını kaybetti, 982 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 229 bin 981’e ulaşırken, 213 bin 539 kişi iyileşti. Toplam can kaybı ise 5 bin 674 oldu.

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Hastaların yüzde 9.3’ü zatürre olurken, ağır hasta sayısı 561 olarak kayda geçti. Test sayısı ise 43 bin 236’lık artışla 4 milyon 754 bin 331 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu paylaştı: “Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın.”