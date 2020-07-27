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Yaramazlara biraz batar!

Bir günde 919 ‘corona’ tanısı: 17 kişi hayatını kaybetti, 982 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 919 kişiye corona virüsü tanısı konarken, 17 kişi hayatını kaybetti, 982 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 227 bin 19’a yükseldi. Can kaybı sayısı 5 bin 630’u bulurken, 210 bin 469 kişi iyileşti.

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Toplam test sayısı 4 milyon 617 bin 971 olurken, yoğun bakımda 1263 kişi bulunuyor; 392 kişi de solunum desteğine bağlı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında şunları yazdı: “Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı.”

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