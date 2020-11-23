Bir günde 6 bin 713 yeni hasta, 153 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte yeni Covid-19 hasta sayısı 6 bin 713 oldu. Bir günde 153 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 254 kişi iyileşti.

Son verilere göre bugün 161 bin 125 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742’ye yükseldi.

Reklam

Toplam hasta sayısı 453 bin 535’e, toplam can kaybı sayısı 12 bin 511’e, iyileşenlerin sayısı ise 377 bin 891’e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 4 bin 409 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin.”