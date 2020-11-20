Bir günde 5 bin 103 yeni hasta, 141 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte yeni Covid-19 hasta sayısı 5 bin 103 oldu. Bir günde 141 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 19 kişi iyileşti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Son verilere göre bugün 156 bin 642 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887’ye yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 435 bin 273’e, toplam can kaybı sayısı 12 bin 84’e, iyileşenlerin sayısı ise 367 bin 592’ye yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 990 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 5 bin 103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bine yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin.”