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Yaramazlara biraz batar!

Bir günde 3 bin 116 yeni hasta: 92 can kaybı var; 2 bin 298 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 3 bin 116 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 92 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 298 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre hasta sayısı 411 bin 55’e yükseldi. Can kaybı sayısı 11 bin 418’e, iyileşenlerin sayısı da 351 bin 102’ye yükseldi.

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Test sayısı, 150 bin 141’lik artışla 16 milyon 13 bin 974’e çıkarken, ağır hasta sayısı 3 bin 423 olarak açıklandı.

Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin.”

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