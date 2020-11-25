Bir günde 28 bin 351 vaka: Can kaybı 168

Son 24 saatteki yeni hasta sayısı 6 bin 814, can kaybı 168, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 911 oldu.

Son verilere göre bir günde 164 bin 547 test yapıldı. Toplam hasta sayısı 467 bin 730 olurken, can kaybı 12 bin 840 olarak kayda geçti. İyileşenlerin sayısı ise 385 bin 480’i buldu.

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Ağır hasta sayısı 4 bin 641’i buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü basın toplantısında, PCR testi pozitif çıkanların toplamını 28 bin 351 olarak açıkladı.

Bakan, vaka sayısının da tabloda yer alacağını dile getirdi. Aylardır tabloda yalnızca hasta sayısı açıklanıyordu.