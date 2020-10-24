Bir günde 2 bin 91 yeni hasta: 69 can kaybı var, 1573 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığı, bir günde 2 bin 91 Covid-19 hastası olduğunu, 69 kişinin hayatını kaybettiğini, 1573 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

Bakanlık verilerine göre toplam hasta sayısı 359 bin 784’e, can kaybı 9 bin 727’ye, iyileşenlerin sayısı ise 313 bin 93’e yükseldi.

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Bir günde 113 bin 427 test yapıldı. Ağır hasta sayısı ise 1699 olarak açıklandı. Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.”