Bir günde 2 bin 165 yeni hasta: 74 can kaybı var, 1493 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığı, bir günde 2 bin 165 Covid-19 hastası olduğunu, 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 1493 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

Bakanlık verilerine göre toplam hasta sayısı 357 bin 693’e, can kaybı 9 bin 658’e, iyileşenlerin sayısı ise 311 bin 520’ye yükseldi.

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Bir günde 115 bin 979 test yapıldı. Ağır hasta sayısı ise 1648 olarak açıklandı. Toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.”