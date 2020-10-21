Bir günde 2 bin 13 yeni hasta: 68 can kaybı var, 1507 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığı, bir günde 2 bin 13 Covid-19 hastası olduğunu, 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 1507 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

Bakanlık verilerine göre toplam hasta sayısı 353 bin 426’ya, can kaybı 9 bin 513’e, iyileşenlerin sayısı ise 308 bin 446’ya yükseldi.

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Bir günde 117 bin 943 test yapıldı. Ağır hasta sayısı ise 1504 olarak açıklandı. Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Bugün 2.000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin.”