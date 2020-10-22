Bir günde 2 bin 102 yeni hasta: 71 can kaybı var, 1581 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığı, bir günde 2 bin 102 Covid-19 hastası olduğunu, 71 kişinin hayatını kaybettiğini, 1581 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

Bakanlık verilerine göre toplam hasta sayısı 355 bin 528’e, can kaybı 9 bin 584’e, iyileşenlerin sayısı ise 310 bin 27’ye yükseldi.

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Bir günde 117 bin 198 test yapıldı. Ağır hasta sayısı ise 1599 olarak açıklandı. Toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin.”