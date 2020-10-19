Bir günde 1958 yeni hasta: 75 can kaybı var, 1424 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığı, bir günde 1958 Covid-19 hastası olduğunu, 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 1424 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

Bakanlık verilerine göre toplam hasta sayısı 349 bin 519’a, can kaybı 9 bin 371’e, iyileşenlerin sayısı ise 305 bin 427’ye yükseldi.

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Bir günde 116 bin 249 test yapıldı. Ağır hasta sayısı ise 1447 olarak açıklandı. Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.”