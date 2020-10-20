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Yaramazlara biraz batar!

Bir günde 1894 yeni hasta: 74 can kaybı var, 1512 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığı, bir günde 1894 Covid-19 hastası olduğunu, 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 1512 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

Bakanlık verilerine göre toplam hasta sayısı 351 bin 413’e, can kaybı 9 bin 445’e, iyileşenlerin sayısı ise 306 bin 939’a yükseldi.

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Bir günde 116 bin 565 test yapıldı. Ağır hasta sayısı ise 1545 olarak açıklandı. Toplam test sayısı 12 bin 641 bin 126 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.”

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