Bir günde 1812 yeni hasta: 73 can kaybı var, 1419 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1812 yeni Covid-19 hastası saptandı. Bir gündeki can kaybı sayısı 73, iyileşenlerin sayısı ise 1419 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 117 bin 5 test yapıldı, toplam test sayısı 12 milyon 194 bin 778’e yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 343 bin 955’e, can kaybı 9 bin 153’e, iyileşenlerin sayısı da 301 bin 98’e çıktı. Ağır hasta sayısı ise 1445 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındban tabloya ilişkin şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız.”