Bir günde 1723 yeni hasta: 71 can kaybı var, 1401 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığı, bir günde 1723 Covid-19 hastası olduğunu, 71 kişinin hayatını kaybettiğini, 1401 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

Bakanlık verilerine göre toplam hasta sayısı 345 bin 678’e, can kaybı 9 bin 224’e, iyileşenlerin sayısı ise 302 bin 499’a yükseldi.

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Bir günde 112 bin 131 test yapıldı. Ağır hasta sayısı ise 1401 olarak açıklandı. Toplam test sayısı 12 bin 306 bin 909 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız.”