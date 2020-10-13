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Yaramazlara biraz batar!

Bir günde 1632 yeni hasta: 62 can kaybı var, 1314 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1632 Covid-19 hastası kayda geçerken, 62 kişi hayatını kaybetti, 1314 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam test sayısı 114 bin 992’lik artışla 11 milyon 846 bin 342’ye yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 338 bin 779, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 957, iyileşenlerin sayısı ise 296 bin 972’yi buldu. Bugün itibariyle ağır hasta sayısı 1416 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya dair Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.”

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