Bir günde 1549 yeni vaka: Can kaybı 39; iyileşen sayısı 1003

Türkiye’de son bir günde 1549 kişi Covid-19’a yakalanırken, 39 kişi hayatını kaybetti, 1003 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre toplam vaka sayısı 267 bin 64’e yükseldi. Can kaybı 6 bin 284 olurken, iyileşenlerin sayısı 242 bin 812’yi buldu.

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Toplam test sayısı, 101 bin 414’lik artışla 6 milyon 937 bin 88’e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 917 olarak kayda geçti.

Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.”