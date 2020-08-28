Bir günde 1517 vaka: 36 can kaybı var, 1017 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1517 kişiye Covid-19 tanısı konarken, 36 kişi hayatını kaybetti, 1017 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, toplam vaka sayısı 265 bin 515’e yükseldi. Toplam can kaybı 6 bin 245 olurken, iyileşenlerin sayısı 241 bin 809’a çıktı.

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Bir günde 107 bin 814 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 6 milyon 835 bin 674 oldu. Ağır hasta sayısı ise 896 olarak açıklandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından tabloyu şöyle yorumladı: “Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur.”