Bir günde 1502 yeni ‘corona’ tanısı: 24 kişi hayatını kaybetti, 887 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1502 kişide corona virüsü tespit edilirken, 24 kişi hayatını kaybetti, 887 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı son verilere göre, toplam vaka sayısı 261 bin 194’e yükselirken, can kaybı 6 bin 163 olarak kayda geçti. İyileşenlerin sayısı ise 238 bin 795’e yükseldi.

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Toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640’a yükseldi. Ağır hasta sayısı 811 olurken, hastaların zatürre oranı yüzde 7.4 olarak duyuruldu.

Bakan Fahrettin Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak.”