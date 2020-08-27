Bir günde 1491 vaka: 26 can kaybı var, 995 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1491 kişiye Covid-19 tanısı konarken, 26 kişi hayatını kaybetti, 995 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, toplam vaka sayısı 263 bin 998’e, can kaybı 6 bin 209’a, iyileşenlerin sayısı 240 bin 792’ye yükseldi.

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Ağır hasta sayısı 862 oldu. Toplam test sayısı ise 106 bin 111’lik artışlıa 6 milyon 727 bin 860’ı buldu.

Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.”