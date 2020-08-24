Bir günde 1443 ‘corona’ tanısı: 18 kişi hayatını kaybetti, 743 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1443 kişiye corona virüsü tanısı konarken, 18 kişi hayatını kaybetti, 743 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 259 bin 692’ye yükseldi. Toplam can kaybı 6 bin 139, iyileşenlerin sayısı ise 237 bin 908 oldu.

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Toplam test sayısı, 95 bin 943’lük artışla 6 milyon 423 bin 409 olarak kayda geçti. Ağır hasta sayısı ise 796 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak.”