Bir günde 1185 yeni vaka: 15 can kaybı var, 1028 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1185 kişide corona virüsü tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti, 1028 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 238 bin 450’ye ulaştı. Toplam can kaybı 5 bin 813’ü bulurken, iyileşenlerin sayısı 221 bin 574’e çıktı.

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Toplam test sayısı, 56 bin 726 artışla 5 milyon 138 bin 528 oldu. Ağır hasta sayısı 586 olarak kayda geçerken, toplam hastaların yüzde 8.3’ü zatürre.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı.“