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Yaramazlara biraz batar!

Bir günde 1178 yeni vaka: 19 can kaybı var, 1015 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1178 kişide corona virüsü tespit edildi, 19 kişi hayatını kaybetti, 1015 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 236 bin 112’ye ulaştı. Toplam can kaybı 5 bin 784’ü bulurken, iyileşenlerin sayısı 219 bin 506’ya çıktı.

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Toplam test sayısı, 53 bin 842 artışla 5 milyon 27 bin 308 oldu. Ağır hasta sayısı 582 olarak kayda geçerken, toplam hastaların yüzde 8.4’ü zatürre.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.”

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