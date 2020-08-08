Bir günde 1172 yeni vaka: 16 can kaybı var, 1082 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1172 kişide corona virüsü tespit edildi, 16 kişi hayatını kaybetti, 1082 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 239 bin 622’ye ulaştı. Toplam can kaybı 5 bin 829’u bulurken, iyileşenlerin sayısı 222 bin 656’ya çıktı.

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Toplam test sayısı, 63 bin 842 artışla 5 milyon 202 bin 370 oldu. Ağır hasta sayısı 587 olarak kayda geçerken, toplam hastaların yüzde 8.1’i zatürre.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı..”