Bir günde 1172 kişiye ‘corona’ tanısı: 19 can kaybı var, 1313 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1172 kişiye corona virüsü tanısı konarken, 19 kişi hayatını kaybetti, 1313 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 203 bin 456’ya yükselirken, 5186 kişi hayatını kaybetti, 178 bin 278 kişi iyileşti.

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Yoğun bakımda bulunanların sayısı 1082 olarak kayda geçti. Toplam test sayısı, 52 bin 141’lik artışla 3 milyon 535 bin 818 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu Twitter hesabından paylaşarak şunları yazdı: “24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46.7. Son 1 haftada tanı konanların yüzde 11.13’ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70’ten fazlası bu yaş grubundan.”