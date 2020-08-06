Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bir günde 1153 yeni vaka: 14 can kaybı var, 1040 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1153 kişide corona virüsü tespit edildi, 14 kişi hayatını kaybetti, 1040 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 237 bin 265’e ulaştı. Toplam can kaybı 5 bin 798’i bulurken, iyileşenlerin sayısı 220 bin 546’ya çıktı.

Reklam

Toplam test sayısı, 54 bin 494 artışla 5 milyon 81 bin 802 oldu. Ağır hasta sayısı 580 olarak kayda geçerken, toplam hastaların yüzde 8.3’ü zatürre.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir.”

SON HABERLER

Halk sağlığı profesörü: Eylülde tam kapatmaya zorunlu kalacağız

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Türkiye’nin salgınla mücadelede başarısız olduğunu ve verilerin gizlendiğini savundu, “Olasıdır ki eylül sonlarına doğru kaçındığımız, ötelediğimiz 14 günlük tam kapatmaya zorunlu kalacağız” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...