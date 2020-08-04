Bir günde 1083 yeni vaka: 18 can kaybı var, 994 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1083 kişide corona virüsü tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 234 bin 934’e ulaştı. Toplam can kaybı 5 bin 765’i bulurken, iyileşenlerin sayısı 218 bin 491’e çıktı.

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Toplam test sayısı, 46 bin 249 artışla 4 milyon 973 bin 466 oldu. Ağır hasta sayısı 583 olarak kayda geçerken, toplam hastaların yüzde 8.5’i zatürre.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.“